Падіння Іл-76: З якої би причини воно не сталося, в підсумку від літака нічого не лишилося б, - Повітряні сили

Незалежно від причин авіакатастрофи військово-транспортного літака Іл-76, врешті від повітряного судна нічого б не залишилося.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав слова командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука про те, що головним завданням Росії довкола історії з авіакатастрофою Іл-76 є спроба домогтись зменшення допомоги Україні від міжнародної спільноти.

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"Що б там не сталося. Літак коли падає, будь-яке падіння літака призводить от до такої руйнації. Летить величезна груда металу, елементи літака і стається вибух. Від літака фактично після такого падіння нічого не залишається, щоб не призвело до цього падіння", - пояснив речник Повітряних сил.

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Що сталося з російським літаком Іл-76 біля Бєлгорода

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.