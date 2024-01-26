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Падіння Іл-76: З якої би причини воно не сталося, в підсумку від літака нічого не лишилося б, - Повітряні сили

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Падіння Іл-76: З якої би причини воно не сталося, в підсумку від літака нічого не лишилося б, - Повітряні сили
Незалежно від причин авіакатастрофи військово-транспортного літака Іл-76, врешті від повітряного судна нічого б не залишилося.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав слова командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколи Олещука про те, що головним завданням Росії довкола історії з авіакатастрофою Іл-76 є спроба домогтись зменшення допомоги Україні від міжнародної спільноти.

Читайте: В день падіння Іл-76 мав відбутися один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни, - ГУР

"Що б там не сталося. Літак коли падає, будь-яке падіння літака призводить от до такої руйнації. Летить величезна груда металу, елементи літака і стається вибух. Від літака фактично після такого падіння нічого не залишається, щоб не призвело до цього падіння", - пояснив речник Повітряних сил.

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Що сталося з російським літаком Іл-76 біля Бєлгорода

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки й десанту.

Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули.

ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Пізніше представник ГУР Андрій Юсов уточнив, що цей обмін мав бути найбільшим за весь час з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.

Топ коментарі

  • Эдуард Рыбченко
    при падении самолета с телами 65 человек как утверждает РФ там остались бы обуглившиеся кости для того чтобы кости наши кремировались в пепел нужно часов 2-3 и температура 800-1200 градусов что при таком раскладе невозможно более того разлет фрагментов самолета и тел достигает порой до 3-6 км в диаметре где то да упало простите просто труп тело целое с травмами характерными для падения и с высоты причем при авиапроисшествиях-- каждый эшелон км высоты дает свои характерные травмы и повреждения туловища.. а на видео которое попало с места крушения даже фрагментов тел не обнаружено кроме экипажа прямо в креслах высота была небольшой до 4 км самолет упал за полторы 2 минуты.. и радиус разлета был практически в пределах 800 метров на одном голом поле самолет не падал на жилой квартал лес ли парковую зону или водные объекты так что версия и утверждения россиян про сбитие борта с пленными теряет правдивость даже для россиян.. вся ель а скорее момент истины был в одном сорвать массовый за все время войны обмен пленными..... возможно 65 пленных которых россияне выдали в список по факту оказались покойниками их убили в лагере они умерли от ранений и голода тому и сделали такой финт и еще сорвать жалкая попытка помощь Украине со стороны стран мира материальной и оружием и продукцией двойного назначения..
  • Stanislav Bryzhyk
    "Що б там не сталося. Літак коли падає, будь-яке падіння літака призводить от до такої руйнації. Летить величезна груда металу, елементи літака і стається вибух. Від літака фактично після такого падіння нічого не залишається, щоб не призвело до цього падіння"
    Я так розумію, спічрайтер пісюніста тепер і ігнату тексти став писати? Чи він видає тексти такі, щоб бути на одній хвилі з кагал-95?
  • Погрібний Олександр
    Виглядає як спроба в чомусь виправдатись. Було чітко сказано, що військово-транспортні літаки ЗФ законна ціль для ЗСУ! На цьому Ігнатові (чи хто його штовхає на безглузді заяви) слід стулити пельку!
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