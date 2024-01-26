У Харкові перейменували Пушкінську та ще 64 топоніми: Нові назви вулиць. ПЕРЕЛІК
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У Харкові на засідання міськради ухвалили рішення про перейменування 65 вулиць, провулків, в’їздів і проїздів. Зокрема у вулиці Пушкінської - на Григорія Сковороди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Так, у місті перейменували 65 вулиць, провулків, в'їздів і проїздів. Вулицю Пушкінську перейменували на вулицю Григорія Сковороди.
Зі списком перейменованих топонімів у Харкові можна ознайомитися нижче.
Раніше повідомлялось, що мер Харкова Ігор Терехов пропонує перейменувати вулицю Пушкінську на Сковороди.