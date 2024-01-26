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У Харкові перейменували Пушкінську та ще 64 топоніми: Нові назви вулиць. ПЕРЕЛІК

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У Харкові перейменували Пушкінську та ще 64 топоніми: Нові назви вулиць. ПЕРЕЛІК
У Харкові на засідання міськради ухвалили рішення про перейменування 65 вулиць, провулків, в’їздів і проїздів. Зокрема у вулиці Пушкінської - на Григорія Сковороди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Так, у місті перейменували 65 вулиць, провулків, в'їздів і проїздів. Вулицю Пушкінську перейменували на вулицю Григорія Сковороди. 

Зі списком перейменованих топонімів у Харкові можна ознайомитися нижче.

У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці
У Харкові перейменували вулиці

Раніше повідомлялось, що мер Харкова Ігор Терехов пропонує перейменувати вулицю Пушкінську на Сковороди.

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Топ коментарі

  • Погрібний Олександр
    Це ж треба було дочекатись руйнування рашистами міста, щоб настало якесь прозріння!
  • володимир омельянов
    Після того в що рашисти перетворили Харків ,таких руйнувань місто не мало навіть після другої світової війни ,тому все що повязане з імперією зла має зникнути.
  • Дмитро Муженко 40d505ad
    Їх вже маєже два роки ********, тільки ви про це ще не знаєте
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