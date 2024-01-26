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"В України втрати не такі великі, як вважають", - "слуга народу" Арахамія

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"В України втрати не такі великі, як вважають", - "слуга народу" Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонував Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України. Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.

Про це Арахамія сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

За словами Арахамії, втрати "не такі великі, як люди самі собі уявляють" і становлять менше, ніж 100 тисяч.

"Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше, ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    И помесячно. Чтобы люди увидели реальную цену как Верховной готовился отражать большое вторжение, о котором знал минимум за полгода.
  • Urs
    облітеруючий арахаміоз головного мозку.
  • 18c49ed2
    А знаете когда появляются фейки ? Когда нет реальной информации.
    А знаете когда нет реальной информации? Когда нет свободных СМИ.
    А знаете единственную причину, по которой нет свободных СМИ? Единый телемарафет власти.
    Единый телемарафет власти - единственная причина появления фейков рашки.
    И ситуация с Ил-76 - 100% тому подтверждение.
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