"В України втрати не такі великі, як вважають", - "слуга народу" Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонував Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України. Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.

Про це Арахамія сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

За словами Арахамії, втрати "не такі великі, як люди самі собі уявляють" і становлять менше, ніж 100 тисяч.

"Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше, ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", - зазначив голова фракції "Слуга народу".

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