"В України втрати не такі великі, як вважають", - "слуга народу" Арахамія
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонував Володимиру Зеленському розкрити дані про втрати України. Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.
Про це Арахамія сказав під час дискусії "2024: сценарії для країни", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
За словами Арахамії, втрати "не такі великі, як люди самі собі уявляють" і становлять менше, ніж 100 тисяч.
"Коли ви ідете на вулиці й питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше, ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", - зазначив голова фракції "Слуга народу".