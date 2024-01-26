5 млрд військової допомоги для України ЄС може ухвалити найближчими днями, - Боррель

Європейський Союз упродовж наступних кількох днів може ухвалити рішення щодо виділення для України додатково 5 мільярдів євро з Європейського фонду миру для відповіді на нагальні потреби у забезпеченні війська.

Про це високий представник ЄС Жозеп Боррель написав у блозі за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я здійсню подорож в Україну у лютому, і ми продовжуємо працювати над наданням передбачуваної допомоги на наступні роки. Впродовж наступних днів ми маємо досягти згоди щодо додаткових 5 мільярдів євро для Європейського фонду миру (ЄФМ) з метою створити "Фонд допомоги Україні" в рамках ЄФМ на основі нових підходів до стимулювання військової допомоги для України від країн-членів", - написав Боррель.

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"Щодо заблокованих російських активів ми також завершуємо роботу, я докладаю зусиль, щоб це рішення відбулося до наступної Ради міністрів ЄС із закордонних справ", - додав високий представник ЄС.

Він зауважив, що підтримка України в боротьбі проти російського вторгнення залишається вищим пріоритетом для Ради ЄС, оскільки агресія Росії несе життєві загрози для європейської безпеки.

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Боррель нагадав, що у 2023 році Росія фактично не досягла жодних успіхів на полі бою і зазнала суттєвих втрат. Водночас Україна змогла досягти важливих успіхів, зокрема у Чорному морі, де російський флот був вимушений відійти від своїх баз. Боррель додав, що перед запланованим переобранням у березні цього року Путін продовжує масовані атаки проти України з використанням тисяч снарядів, дронів і ракет.

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"Наш колега, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба... поінформував нас про розвиток подій на місцях. Міністри погодилися, що зараз не той момент, щоб послаблювати допомогу для України, натомість, маємо робити більше та швидше у вимірі надання фінансових ресурсів, військового обладнання та тренування військовослужбовців", - написав високий представник ЄС.