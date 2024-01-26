Орбан хоче "перечекати" Байдена. Поки ухвалює політичні рішення на користь Путіна, - посол США Прессман
Про це посол США в Угорщині Девід Прессман заявив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, якщо подивитися на зовнішню політику Угорщини, яка саботує євроінтеграцію України та санкції проти РФ, а Орбан зустрічається з Путіним, то це робить Будапешт "ще більш ізольованим від своїх партнерів по НАТО та партнерів по ЄС".
"Ці політичні рішення, поза всяким сумнівом, корисні Путіну і шкідливі для обережних зусиль щодо збереження єдності альянсу та наших партнерів у протистоянні його агресії", - сказав Прессман.
Він зазначив, що російська пропаганда регулярно поширюється угорськими медіа, які підтримує чи контролює уряд.
"США піклуються про Угорщину і розглядають її як союзника, але дуже незвично мати таку країну, яка відмовляється враховувати інтереси безпеки США. Уряд Орбана хотів би перечекати нинішню адміністрацію", - заявив дипломат.