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Орбан хоче "перечекати" Байдена. Поки ухвалює політичні рішення на користь Путіна, - посол США Прессман

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Політичні рішення прем’єр-міністра країни Віктора Орбана корисні диктатору Володимиру Путіну, а угорські медіа регулярно розповсюджують фейки російської пропаганди.

Про це посол США в Угорщині Девід Прессман заявив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, якщо подивитися на зовнішню політику Угорщини, яка саботує євроінтеграцію України та санкції проти РФ, а Орбан зустрічається з Путіним, то це робить Будапешт "ще більш ізольованим від своїх партнерів по НАТО та партнерів по ЄС".

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"Ці політичні рішення, поза всяким сумнівом, корисні Путіну і шкідливі для обережних зусиль щодо збереження єдності альянсу та наших партнерів у протистоянні його агресії", - сказав Прессман.

Президент Росії Володимир Путін та його колега з Угорщини Віктор Орбан
Віктор Орбан прислухається до Володимира Путіна та сподівається дочекатися моменту, коли Джо Байден вже не буде президентом США, - вважає американський посол в Угорщині Девід Прессман

Він зазначив, що російська пропаганда регулярно поширюється угорськими медіа, які підтримує чи контролює уряд.

"США піклуються про Угорщину і розглядають її як союзника, але дуже незвично мати таку країну, яка відмовляється враховувати інтереси безпеки США. Уряд Орбана хотів би перечекати нинішню адміністрацію", - заявив дипломат.

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Топ коментарі

  • Погрібний Олександр
    Гарненький же з угорщини союзник для альянсу. Надійним союзником ця країна була лише для фашистів!
  • Павло ШОвте
  • Luk Viktor
    Орбан політично помре раніше......
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