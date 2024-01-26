Орбан хоче "перечекати" Байдена. Поки ухвалює політичні рішення на користь Путіна, - посол США Прессман

Політичні рішення прем’єр-міністра країни Віктора Орбана корисні диктатору Володимиру Путіну, а угорські медіа регулярно розповсюджують фейки російської пропаганди.

Про це посол США в Угорщині Девід Прессман заявив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, якщо подивитися на зовнішню політику Угорщини, яка саботує євроінтеграцію України та санкції проти РФ, а Орбан зустрічається з Путіним, то це робить Будапешт "ще більш ізольованим від своїх партнерів по НАТО та партнерів по ЄС".

Читайте: Зустріч Кулеби та Сійярто в Ужгороді пов’язана з підготовкою приїзду Орбана, - Стефанішина

"Ці політичні рішення, поза всяким сумнівом, корисні Путіну і шкідливі для обережних зусиль щодо збереження єдності альянсу та наших партнерів у протистоянні його агресії", - сказав Прессман.

Віктор Орбан прислухається до Володимира Путіна та сподівається дочекатися моменту, коли Джо Байден вже не буде президентом США, - вважає американський посол в Угорщині Девід Прессман

Він зазначив, що російська пропаганда регулярно поширюється угорськими медіа, які підтримує чи контролює уряд.

"США піклуються про Угорщину і розглядають її як союзника, але дуже незвично мати таку країну, яка відмовляється враховувати інтереси безпеки США. Уряд Орбана хотів би перечекати нинішню адміністрацію", - заявив дипломат.

Також читайте: Путін хоче знищити Україну та підкорити українців, - США в ОБСЄ