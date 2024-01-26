Тривогу в Харкові оголошуватимуть тільки у разі небезпеки безпосередньо для міста
2 64218
Мерія Харкова ухвалила рішення щодо диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер тривогу оголошуватимуть тільки у разі безпосередньої небезпеки для міста.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області", - йдеться в повідомленні.
За словами мера, це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу.