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Тривогу в Харкові оголошуватимуть тільки у разі небезпеки безпосередньо для міста

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Тривогу в Харкові оголошуватимуть тільки у разі небезпеки безпосередньо для міста
Мерія Харкова ухвалила рішення щодо диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер тривогу оголошуватимуть тільки у разі безпосередньої небезпеки для міста.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу.

Ігор Терехов про повітряну тривогу

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Топ коментарі

  • 133133
    та прильоти й так будуть раніше тривоги, бо С-300 летить до Харкова 40 секунд
  • Fedor Fedorov bd4348cc
    Правильне рішення.
  • Stanislav Bryzhyk
    Ну нарешті хоч одна притомна людина.
    Я сподіваюсь Київ підтримає ініціативу, принаймні в частині відключення громадського транспорту під час тривоги.
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