Тривогу в Харкові оголошуватимуть тільки у разі небезпеки безпосередньо для міста

Мерія Харкова ухвалила рішення щодо диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер тривогу оголошуватимуть тільки у разі безпосередньої небезпеки для міста.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні депутати міської ради підтримали мою ініціативу і ухвалили рішення про створення диференційованої системи оповіщення про повітряну тривогу. Тож вже з цього року сирена вмикатиметься тільки у випадку небезпеки безпосередньо для міста, а не для всієї області", - йдеться в повідомленні.

За словами мера, це не лише полегшить роботу всім службам, а й дозволить набагато ефективніше працювати нашому бізнесу.

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