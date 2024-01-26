Кабмін продовжив виплати для всіх переселенців до 1 березня, - Шмигаль

Уряд продовжив виплати для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня.

Про це у Telegram повідомив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення про автоматичне продовження всіх виплат для всіх внутрішньо переміщених осіб до 1 березня. З 1 березня запрацюють нові справедливі правила допомоги ВПО", - зазначив глава уряду.

Водночас, додав Шмигаль, виплати для ВПО з числа пенсіонерів буде продовжено ще на шість місяців.

Виплати буде продовжено для громадян, які мають інвалідність 1 або 2 групи, для дітей з інвалідністю, для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для працездатних громадян, які стали на облік в Центрі зайнятості або працевлаштувалися.

"Загалом держава продовжить підтримувати виплатами понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Одночасно ми продовжуватимемо більш цільові інструменти підтримки, щоб допомагати тим, хто цього дійсно потребує", - додав прем'єр.

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