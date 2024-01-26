Україна запросила Сі Цзіньпіна на запланований мирний саміт у Швейцарії, - ОП

Україна запросила лідера Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у мирному саміті лідерів, який погодилася прийняти Швейцарія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в коментарі Reuters.

"Ми безумовно запрошуємо Китай взяти участь у саміті на найвищому рівні, на рівні глави Китайської Народної Республіки", - зазначив він.

За його словами, участь Китаю в мирному саміті буде дуже важливою для України.

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"Ми працюємо з китайською стороною. Ми залучаємо наших партнерів у світі, щоб вони донесли до китайської сторони, наскільки важлива участь у такому саміті", - додав він.

Нейтральна Швейцарія на прохання президента Володимира Зеленського погодилася прийняти у себе мирний саміт щодо України, але дата і місце його проведення поки не визначені.

Жовква додав, що команди двох країн все ще працюють над деталями.

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Що відомо про глобальний "саміт миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

15 січня Швейцарія повідомила, що хоче провести глобальну мирну конференцію щодо України

Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту за запропонованою Україною Формулою миру.

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