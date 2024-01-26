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У чеських та словацьких фірмах, що зірвали контракти Міноборони, працювало троє українців

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У чеських та словацьких фірмах, що зірвали контракти Міноборони, працювало троє українців
До складу наглядової ради компанії "Sevotech", яка не виконала перед Міноборони контракт на постачання 17 тисяч бронежилетів та шоломів, а потім як посередник не виконала договір на постачання 100 тисяч мінометних пострілів, входило кілька українців.

Про це йдеться в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

Зокрема, до наглядової ради компанії входить досі колишній заступник гендиректора "Прогрес" Олександр Хорошаєв, який 2022 року виїхав у відрядження від українського підприємства і так і лишився за кордоном.

Олександр Хорошаєв

Водночас на рік до наглядової ради "Sevotech" увійшов вже Владислав Кліщар.

Це людина, яка входить до оточення Андрія Гмиріна, фіскала доби Януковича, який у 2021 році був вхожий до Офісу президента Зеленського.

Гмирін є фігурантом справи НАБУ про розкрадання державних коштів з Одеського припортового та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. В ній же фігурують компанії Кліщара – EPI Group s.r.o. та Belanto, яким ОГХК продавало задешево ільменіт, який потім за ринковими цінами їхав до Росії чи окупованого Криму.

Владислав Кліщар

Втім, Гмирін встиг втекти за кордон до оголошення підозр, а Кліщару їх і не висували.

У коментарі Hromadske Кліщар запевнив, що ніколи не мав стосунку до грошей Міноборони. Втім, його захід у Sevotech та вихід дуже дивно збігаються з підписанням контракту з "Львівським арсеналом" та початком у 2023 році масового його висвітлення у ЗМІ.

Кліщар вже давно живе в Чехії. Має там кілька компаній, кожна з яких цікавіша за попередню. Серед них така собі LEO INTERNATIONAL GRUPP, де партнерами є адвокат Belanto Олександр Беззубець та Олександр Беляєв.

Це той самий Олександр Беляєв, який свояк колишнього голови СБУ Івана Баканова та колишній бізнес-партнер самого Володимира Зеленського.

У Беляєва і Кліщара є ще одна спільна компанія – ILS INVESTMENT GROUP – де є третій партнер, Олександр Мельничук. Про цю людину майже нічого не відомо у відкритих джерелах, крім того, що він мав стосунок до компаній Lisovyk та Evis-stav company. В них є велика кількість учасників з усієї України, що дивно, а також один білорус.

Після попередніх розслідувань про команду Кліщара Цензор.НЕТ отримав фото візитки загадкового Олександра Мельничука.

Візитка Мельничука

Як виявляється, він теж входить до чеської компанії Катерини Гарінг EDRCh. Остання, як відомо, веде спільний бізнес з росіянами.

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Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    ГОЛОВНЕ ОКО ЄРМАКА в озброєннях був ( чи вже заарештований?) МАРОДЕР ДЕНИС ШАРАПООВ - їхні з Єрмаком батьки курували цей бізнес ще з часів постсовкової України разом ще з одним шпигуном кремлівським з ГУР як й батько Єрмака , мали спільний бізнес продажу зброї.

    й це доречі відомо команді Трампа - Вікторія Спарц про це заявляла
  • Наталия Гончар
    29 жовтня 1999 року Андрій Єрмак разом з російським політичним діячем , офіцером ГУР , і підприємцем Рахамімом Еммануїловим створив ЗАТ "Інтерпромфінанс Україна" (ЄДРПОУ 30577092) яке сам і очолив. Профіль - надання допоміжних комерційних послуг, консультування з питань комерційної діяльності й керування; дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки. Пізніше директором компанії став батько - Борис Єрмак.

    17 червня 2000 року разом з Рахамімом Емануїловим Андрій Єрмак створив і очолив ТОВ "М.Є.П" ("Медійна група європейського партнерства" (ЄДРПОУ 30974434). Компанія спочатку створювалася Єрмаком як допоміжна для ЗАТ "Інтерпромфінанс". Пізніше директором компанії теж став батько - Борис Єрмак.

    Партнером у ТОВ "М.Є.П." був ексофіцер ГУР МОУ Денис Шарапов (син ексдиректора ДП "Укроборонсервіс" Олександра Шарапова), який тривалий час працював заступником директора ДП "Укроборонсервіс", а з 4 жовтня 2019 року обіймав посаду заступника гендиректора "Укрспецекспорту". Через три дні після його призначення, 7 жовтня 2019 року, Президент Володимир Зеленський увів Андрія Єрмака до наглядової ради "Укроборонпрому". 9 квітня 2022 року Кабмін призначив Дениса Шарапова заступником міністра оборони Олексія Резнікова, де екс-партнер Єрмака займається закупівлями.
  • Hanka Panyanka
    свої люди..., всі якось пов'язані між собою та нинішньою владою, все як завжди - до влади приходять тільки но щоб красти "нічиї", як вважається, кошти...
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