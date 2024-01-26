У чеських та словацьких фірмах, що зірвали контракти Міноборони, працювало троє українців

До складу наглядової ради компанії "Sevotech", яка не виконала перед Міноборони контракт на постачання 17 тисяч бронежилетів та шоломів, а потім як посередник не виконала договір на постачання 100 тисяч мінометних пострілів, входило кілька українців.

Про це йдеться в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".

Зокрема, до наглядової ради компанії входить досі колишній заступник гендиректора "Прогрес" Олександр Хорошаєв, який 2022 року виїхав у відрядження від українського підприємства і так і лишився за кордоном.

Водночас на рік до наглядової ради "Sevotech" увійшов вже Владислав Кліщар.

Це людина, яка входить до оточення Андрія Гмиріна, фіскала доби Януковича, який у 2021 році був вхожий до Офісу президента Зеленського.

Гмирін є фігурантом справи НАБУ про розкрадання державних коштів з Одеського припортового та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. В ній же фігурують компанії Кліщара – EPI Group s.r.o. та Belanto, яким ОГХК продавало задешево ільменіт, який потім за ринковими цінами їхав до Росії чи окупованого Криму.

Втім, Гмирін встиг втекти за кордон до оголошення підозр, а Кліщару їх і не висували.

У коментарі Hromadske Кліщар запевнив, що ніколи не мав стосунку до грошей Міноборони. Втім, його захід у Sevotech та вихід дуже дивно збігаються з підписанням контракту з "Львівським арсеналом" та початком у 2023 році масового його висвітлення у ЗМІ.

Кліщар вже давно живе в Чехії. Має там кілька компаній, кожна з яких цікавіша за попередню. Серед них така собі LEO INTERNATIONAL GRUPP, де партнерами є адвокат Belanto Олександр Беззубець та Олександр Беляєв.

Це той самий Олександр Беляєв, який свояк колишнього голови СБУ Івана Баканова та колишній бізнес-партнер самого Володимира Зеленського.

У Беляєва і Кліщара є ще одна спільна компанія – ILS INVESTMENT GROUP – де є третій партнер, Олександр Мельничук. Про цю людину майже нічого не відомо у відкритих джерелах, крім того, що він мав стосунок до компаній Lisovyk та Evis-stav company. В них є велика кількість учасників з усієї України, що дивно, а також один білорус.

Після попередніх розслідувань про команду Кліщара Цензор.НЕТ отримав фото візитки загадкового Олександра Мельничука.

Як виявляється, він теж входить до чеської компанії Катерини Гарінг EDRCh. Остання, як відомо, веде спільний бізнес з росіянами.