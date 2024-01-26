Кількість російських атак поблизу Мар’їнки перевищила кількість штурмів на Авдіївському напрямку, - Сили оборони Таврійського напрямку

Найбільша кількість атак російських окупантів зафіксована поблизу Мар’їнки.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Наразі ворог намагається знайти якусь слабину і довбає нашу оборону на різних напрямках. Навіть не Авдіївський напрямок вчора був найактивніший, ворог активізувався вчора на усіх напрямках, але скрізь своя інтенсивність. Так, якщо на Авдіївському напрямку відбито 16 атак, то на Мар’їнському було аж 25 спроб ворога йти вперед. Також Шахтарський напрямок - це неподалік Золотої Ниви та Старомайорського, - там було 6 спроб ворога покращити тактичне положення, на Запоріжжі поблизу Роботиного ворог також намагався тричі південно-східніше Роботиного відбити раніше втрачені позиції", - повідомив Штупун.

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Він зазначив, що ворог застосовує близько 300 дронів на добу, але Сили оборони успішно їх нейтралізують.

"Наші засоби РЕБ працюють досить продуктивно. Якщо 242 (знищених дрони – ред.) - це було позавчора, то за вчора нейтралізовано і знищено 161 БПЛА.