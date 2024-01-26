На Запорізькій АЕС закінчується термін використання ядерного палива, це може призвести до радіаційної аварії, - "Енергоатом"

Найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах окупованої Запорізької АЕС.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, інформує Цензор.НЕТ.

Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.

"Намагання загарбників почергово переводити енергоблоки ЗАЕС зі стану "холодний зупин" у "гарячий" ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензій Держатомрегулювання на експлуатацію цих ядерних установок, тобто водночас і вимог українського та міжнародного законодавства", – наголосив Котін.

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