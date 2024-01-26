Україна очікує затвердження програми підтримки від ЄС на 50 млрд євро 1 лютого, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує, що 1 лютого ЄС затвердить нову чотирирічну програму підтримки на 50 млрд євро Ukraine Facility.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

За попередньою інформацією прем'єра, всі 27 членів ЄС погодилися підтримати цю програму.

"Розраховуємо, що цього року ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року. Для покриття дефіциту українського бюджету для нас важливо залучити від Євросоюзу близько 18 млрд євро", - написав він.

Крім того, за словами очільника уряду, 1,8 млрд доларів бюджетної підтримки цьогоріч планує надати Адміністрація Президента США Джо Байдена. Шмигаль очікує, що американський Конгрес ухвалить позитивне рішення з цього питання найближчим часом.

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Програма підтримки на 50 млрд євро Ukraine Facility від ЄС:

1 лютого відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери держав та урядів ЄС прийматимуть рішення щодо внесення змін до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки. Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.

Раніше віцепрем’єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляла, що рішення про 50 млрд євро фінансової допомоги Києву на наступні чотири роки однозначно буде ухвалено.

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