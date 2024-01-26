Рашисти вдарили по Красногорівці: Загинула жінка

У Красногорівці на Донеччині внаслідок обстрілу російськими військами загинула жінка.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні місто зазнало масованих обстрілів з Градів та гармат 152 калібру - жертвою росіян стала 60-річна жінка.



Красногорівка вже десятий рік на лінії фронту і залишається однією з найгарячіших точок в області. Жити в місті означає щодня наражатися на смертельну небезпеку!" - йдеться в повідомленні.

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