Рашисти вдарили по Красногорівці: Загинула жінка
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У Красногорівці на Донеччині внаслідок обстрілу російськими військами загинула жінка.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні місто зазнало масованих обстрілів з Градів та гармат 152 калібру - жертвою росіян стала 60-річна жінка.
Красногорівка вже десятий рік на лінії фронту і залишається однією з найгарячіших точок в області. Жити в місті означає щодня наражатися на смертельну небезпеку!" - йдеться в повідомленні.