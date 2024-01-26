Росія не змінює тактику застосування "Шахедів", змінюються лише маршрути їхнього руху, - Повітряні сили

Війська РФ не змінюють тактику застосування "Шахедів", змінюються лише маршрути їхнього руху.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нічого не змінилося, завжди преса любить говорити, що це нова тактика росіян. Ну, вони пофарбували "шахеди", це щось нове. Були інші інформації про якесь використання композитних матеріалів для створення фюзеляжу, це, можливо, теж щось нове. Але те, що вони низько літають, ну, вони створені так, щоб літати низько, як і крилаті ракети – притискатись якомога нижче до землі. Вони з перших днів літають низько. Відповідно, програмуючи політ, оператор ударних БПЛА чи ракет повинен його промалювати на карті, зрозуміти, який там рельєф місцевості, де є висотні будівлі, лінії електропередач, вишки тощо. Це все має враховуватись при плануванні польоту", - зазначив Ігнат.

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Він додав, що низька висота польоту "шахедів" зменшує шанси їх збити силами ППО.

За словами речника, єдине, що змінює ворог – це маршрути слідування "шахедів".

"Єдине, що вони змінюють, це постійно змінюються маршрути їх слідування, тому що там, де вони пролетіли вчора, їх може вже чекати наша мобільна вогнева група. Тому на наступний день вони можуть на 5-10-15 км змістити маршрут наступної атаки", - пояснив речник.

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