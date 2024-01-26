Данія та Україна проведуть форум оборонних індустрій, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, заявив що Україна та Данія домовились про спільний форум оборонних індустрій.
Про це повідомили в телеграм-каналі українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.
За словами українського міністра особливий фокус зроблять на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів.
"Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів. Ми домовилися, що міністерства закордонних справ спільно з міністерствами оборони, а також міністерством стратегічних галузей промисловості, організують україно-данський форум оборонних індустрій", - сказав Кулеба.