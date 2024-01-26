Данія та Україна проведуть форум оборонних індустрій, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, заявив що Україна та Данія домовились про спільний форум оборонних індустрій.