Новини

Данія та Україна проведуть форум оборонних індустрій, - Кулеба

31317
Данія та Україна проведуть форум оборонних індустрій, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Льокке Расмуссеном, заявив що Україна та Данія домовились про спільний форум оборонних індустрій.

Про це повідомили в телеграм-каналі українського МЗС, передає Цензор.НЕТ.

За словами українського міністра особливий фокус зроблять на розвитку спільних проєктів з виробництва дронів.

"Данія має серйозний потенціал у виробництві дронів. Ми домовилися, що міністерства закордонних справ спільно з міністерствами оборони, а також міністерством стратегічних галузей промисловості, організують україно-данський форум оборонних індустрій", - сказав Кулеба.

Читайте також: Глава МЗС Данії Расмуссен приїхав до України. Серед ночі йому довелося спуститися в укриття. ВІДЕО+ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Наталия Гончар
    ГЕТЬ УРЯД МАРОДЕРІВ ТА ОЛІГАХАТУ ЄРМАКА!

    ПОТРІБНИЙ УРЯД ПОЛІТИЧНОЇ ЄДНОСТІ а не коаліції ЗЕ-Євлади з ОПЗЖ!

    СПОЧАТКУ НОВИЙ УРЯД КОАЛІЦІЇ ЄДНАННЯ НОВИЙ СПІКЕР ВР А ПОТІМ ГРОШІ !
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    щось нас приставили, до литви, данії. це, що, самі потужні військові держави в європі?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    нічого. відібрали у нас дрони? а ми будемо варити нітрогліцерин, та пиляти 155 мм. на тих же кухнях.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини