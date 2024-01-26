Україна й Данія домовились розпочати переговори щодо зобов’язань у безпековій сфері

Данія та Україна домовилися про початок переговорів щодо зобов’язань у безпековій сфері.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми відчуваємо відповідальність допомогти Україні досягти повної територіальної цілісності, боротися з російськими силами вторгнення і стати повноправним членом ЄС. Я сьогодні обговорив це з моїм хорошим другом Дмитром. І ми домовилися, що зараз ми розпочнемо конкретні переговори щодо безпекових зобов'язань. Сподіваємося, що в не надто віддаленому майбутньому ми домовимося про двосторонню угоду між Данією та Україною", - сказав Расмуссен на спільній пресконференції з українським колегою в Миколаєві.

Також, за словами Расмуссена, міністри обговорили конкретні кроки, як Данія може допомогти Україні відновити повний контроль над своїми територіями.

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