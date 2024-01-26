В Україні народилося 187 тис. немовлят у 2023 році

Минулого року в Україні народилося 187 387 немовлят.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше дітей народилося у місті Києві (19 979 дітей), Львівській (16 638 дітей), Дніпропетровській (14 433 дітей), Одеській (13 736 дітей), Київській (10 820 дітей), Рівненській (9 542) та Закарпатській (9 450 дітей) областях.

Також у 2023 році було зареєстровано186 051 шлюб. Лідерами за кількістю новостворених сімей були місто Київ (21 802), Дніпропетровська (18 816), Одеська (13 740), Київська (11 712), Львівська (10 983) і Харківська (10 977) області.

Розірвати ж стосунки вирішили у 8 разів менше пар - 24 108.

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