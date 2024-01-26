Україна отримає допомогу від США і не буде потреби у плані "Б", - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу у Миколаєві запевнив, що США нададуть допомогу України.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами міністра, допомога Україні від Сполучених Штатів Америки надійде, і не буде потреби застосовувати так званий план "Б".

"Ми вважаємо, що таки спрацює план "А" і допомога надійде. Маємо чіткі запевнення з боку адміністрації президента Байдена, що вони докладуть усіх зусиль, щоб це сталося", - сказав він.

Також він нагадав, що наближається 1 лютого, коли також і Єврорада має ухвалити рішення про надання Україні макрофінансової допомоги.

"Ми також отримали чіткі сигнали, що це рішення буде ухвалене. Напередодні 1 лютого ми з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрінемося з міністром закордонних справ Угорщини, яка має застереження до цього плану фінансування. Тому я думаю, що у нас є всі підстави для обережного оптимізму", - додав Кулеба.

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