Україна отримає допомогу від США і не буде потреби у плані "Б", - Кулеба
Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами міністра, допомога Україні від Сполучених Штатів Америки надійде, і не буде потреби застосовувати так званий план "Б".
"Ми вважаємо, що таки спрацює план "А" і допомога надійде. Маємо чіткі запевнення з боку адміністрації президента Байдена, що вони докладуть усіх зусиль, щоб це сталося", - сказав він.
Також він нагадав, що наближається 1 лютого, коли також і Єврорада має ухвалити рішення про надання Україні макрофінансової допомоги.
"Ми також отримали чіткі сигнали, що це рішення буде ухвалене. Напередодні 1 лютого ми з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрінемося з міністром закордонних справ Угорщини, яка має застереження до цього плану фінансування. Тому я думаю, що у нас є всі підстави для обережного оптимізму", - додав Кулеба.