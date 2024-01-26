Найближчими тижнями Росія може спробувати наступати в прикордонних районах Харківщини, - Генштаб Естонії

Війська РФ найближчими тижнями можуть спробувати наступати в прикордонних районах Харківської області.

Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Також він прокоментував ситуацію із літаком Іл-76 та заявив, що оскільки Росія не бере участі в міжнародному розслідуванні авіаційних інцидентів – нічого точного про цей інцидент сказати не можна.

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Ребо прокоментував ситуацію на українському фронті та спрогнозував, що найближчими тижнями Росія може спробувати наступати в прикордонних районах Бєлгородської та Харківської областей, щоб відтягнути українські підрозділи з напрямку Куп'янська, який перебуває під основним ударом російських військ.

За його словами, на Донецькому напрямку найактивніші бої точаться в районі Бахмута, Авдіївки та Донецька. Він наголосив, що "дуже чітко видно, що основний фокус атаки – це Авдіївка, де путінські підрозділи нібито розглядаються як розвідувальні та різні маневрені підрозділи всередині міста".

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Говорячи про транспортний літак Іл-76, який розбився в середу в Бєлгородській області Росії, Ребо заявив, що оскільки Росія не бере участі в міжнародному розслідуванні авіаційних інцидентів, нічого більш точного про цей інцидент сказати не можна.

Він наголосив, що бачить, "коли вони намагаються використати це в інформаційній боротьбі й створити певну невпевненість в українців щодо збиття літаків".

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"Однак на сьогодні ми не маємо точної інформації про те, що саме було на борту, оскільки Російська Федерація не співпрацює з міжнародними органами авіаційної безпеки", – підсумував Ребо.