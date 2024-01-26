Міноборони відсудило у ТОВ "Львівський арсенал" більш ніж 1,5 млрд гривень

Міністерство оборони України виграло суд на більш ніж 1,5 мільярда гривень у справі ТОВ "Львівський арсенал".

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністерства.

В повідомленні зазначається, що Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ "Львівський арсенал" на користь Міноборони 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін.

"Рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню", - наголошують в Міноборони.

Там також нагадують, що у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони з цього ж суб’єкта господарювання 163 486 435,74 гривень неустойки за цим самим державним контрактом.

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Справа ТОВ "Львівський арсенал":

Раніше повідомлялось, що Міноборони законтрактувало з "Львівським арсеналом" поставку мінометних пострілів на 1,4 млрд гривень, але жодної міни за передоплаченим контрактом міністерство не отримало.

Після цього з'явилась інформація про те що представники Міністерства оборони України хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

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