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Підготовка передачі Україні літаків F-16 від Данії відбувається згідно з графіком, - Кулеба

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Підготовка передачі Україні літаків F-16 від Данії відбувається згідно з графіком, - Кулеба
Підготовка до передачі Україні Данією винищувачів F-16 відбувається за планом, немає загроз зриву цієї програми, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Велике спасибі Ларсу за запевнення, що підготовка до передачі Данією літаків F-16 відбувається за планом. Поки що немає загроз зриву цієї програми. Це означає, що Данія дотримується свого слова і літаки F-16, які Данія першою пообіцяла Україні, будуть у нашому повітряному просторі допомагатимуть нам захищати нашу державу", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Данії Ларсом Лекке Расмуссеном у Миколаєві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Кулеба наголосив, що рішення про передачу F-16 Україні було історичним кроком і додав, що "все йде за планом".

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Топ коментарі

  • Погрібний Олександр
    Кулєба, а ти не бре? Бо Ігнат нещодавно проговорився, що відбувся по суті саботаж з підготовки до прийому цих літаків.
  • krok otheret 975a20bc
    чогось не розумiю.сьогоднi в iзраiльських змi було повiдомлення про придбання(купiвлю)Iзраiлем цiлоi ескадрилii лiтакiв F-35. якщо це можна просто придбати за грошi,то чого справа не була зроблена в Украiнi за десять рокiв поки триваэ вiйна?
  • Юрий 60e2549a
    Тому що ніхто не продав би
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