Протягом 26 січня росіяни двічі обстріляли Марганецьку громаду, - ОВА
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Протягом п’ятниці 26 січня російські окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"З десяток снарядів поцілили по одному з тамтешніх сіл. Вони не зачепили людей", - написав Лисак.
Він закликав жителів області реагувати на сигнали повітряної тривоги й ховатися в безпечних місцях.