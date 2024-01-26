В ЄС шукають альтернативні шляхи постачання на випадок того що угоду про транзит газу РФ через Україну не буде продовжено, - Bloomberg

В Європейському Союзі розглядають інші можливості транзиту російського газу.

Про це заявляє видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією видання країни ЄС проводять підготовку до того, що угоду про транзит російського газу через Україну, термін дії якої закінчується наприкінці року, не буде продовжено.

Єврокомісія аргументує це тим, що навіть найбільш залежні від російських поставок країни, такі як Австрія і Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання у разі припинення поставок.

Єврокомісія попередньо проаналізувала потенційні сценарії, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди. Також було проведено моделювання потужностей інших трубопроводів, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.

У виданні зазначають, що Єврокомісія обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

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За їх словами, для країн і компаній, які мають контракти на період після 2024 року, все ще можуть існувати способи забезпечити постачання газу через Україну.

Один із способів полягає в тому, що Росія постачатиме газ до українського кордону, а потім суб'єкт ЄС укладатиме угоду з українським оператором газотранспортної системи для транспортування газу до Австрії, Словаччини або Чехії.

Цього тижня Україна заперечила, що готова переглянути транзитну угоду з Росією після того, як Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини, заявив про таку можливість.

Навіть без нової угоди існує ймовірність того, що "Газпром" збереже постачання для бажаючих покупців з ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні. Це опція, якою російська компанія може скористатися через аукціони потужностей.

Хоч ЄС і не вдався до санкцій проти газу з РФ, там прагнуть зменшити свою енергетичну залежність від Москви.

Україна все ще залишається ключовим маршрутом транспортування газу, навіть попри те, що з травня 2022 року фактичні потоки транзитного трубопроводу становлять менше 40% від законтрактованих обсягів.

Раніше повідомлялось, що єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала країни-члени Євросоюзу, які все ще споживають російський газ, почати підготовку до зупинки транзиту газу із РФ через Україну.

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