Друг Зеленського та спонсор "Слуги Народу" Слюсарєв судиться із журналістами щодо статті про схеми з контрабанди сигарет

Пов’язаний із партією "Слуга народу" Вадим Слюсарєв, який, за даними ЗМІ, виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, судиться із журналістами Kyiv Post стосовно матеріалу щодо схеми з контрабанди сигарет, у тексті якого фірми Слюсарєва.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила головний редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, передає Цензор.НЕТ.

"Хочете ще один кейс про веселе життя журналістів в Україні?

Нещодавно відомий пан на ім’я Вадим Слюсарєв досить неочікувано виграв суд у нашої журналістки Анни Миронюк.

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Суд йде по тексту, який вийшов ще у 2021 році, ще у виданні Kyiv Post, де ми тоді працювали. Матеріал був про схеми з контрабанди сигарет, фірми Слюсарєва фігурували в тексті. Нинішній Kyiv Post не брав жодної участі у захисті. Чому - не знаю, але не здивована.

Розгляд йшов довго, ми надали багато доказів. Але суддя Києво-Святошинського районного суду проігнорувала їх ПОВНІСТЮ. Рішення суду — ніби калька з позову, там немає згадок нашого захисту.

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Ким є пан Слюсарєв, якщо ви забули. Це надзвичайно типова для нашої країни біографія, дуже показова.

колишній високопоставлений держслужбовець-прикордонник

був в партії Слуга Народу, обрався в політраду партії але начебто не вступив в неї (за даними ЗМІ)

плавно мігрував в бізнесмени і в 2022 став власником заводу (за даними ЗМІ)

прямо перед повномасштабним вторгненням виїхав до Росії (машиною з Харківської області), повернувся через кілька місяців (за даними ЗМІ)

після початку повносмаштабного вторгнення придбав нерухомість у Франції і частку в американському технологічному стартапі. Не схоже, що він живе в Україні (оціночне судження)

Звичайно, ми подаємо апеляцію і готові йти до останньої інстанції.

Але сам факт того, що типовий мутний (оціночне судження) екс-чиновник, який виїхав в Росію у лютому 2022 році, виграє суд в Україні, і має, очевидно, абсолютну прихильність судді (таку прихильність, яка дозволила їй повністю проігнорувати аргументи другої сторони) — це непересічний і тривожний сигнал", - розповіла Руденко.

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"Генерал Слюсарев, друг президента Зеленського, який призначив багатьох своїх людей у Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру та партію Слуга народу, втік до Росії за даними ЗМІ на початку вторгнення, тобто став зрадником України. Але тепер повернувся і виграє суди у журналістів. Це просто ганьба для держави. Чому генерал перейшов до ворога і чому він не захищає Батьківщину, а захищає свої схеми? Чому суди не беруть до уваги що захищають права колаборанта?" - прокоментував ситуація головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.



