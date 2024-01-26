Друг Зеленського та спонсор "Слуги Народу" Слюсарєв судиться із журналістами щодо статті про схеми з контрабанди сигарет
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила головний редактор Kyiv Independent Ольга Руденко, передає Цензор.НЕТ.
"Хочете ще один кейс про веселе життя журналістів в Україні?
Нещодавно відомий пан на ім’я Вадим Слюсарєв досить неочікувано виграв суд у нашої журналістки Анни Миронюк.
Суд йде по тексту, який вийшов ще у 2021 році, ще у виданні Kyiv Post, де ми тоді працювали. Матеріал був про схеми з контрабанди сигарет, фірми Слюсарєва фігурували в тексті. Нинішній Kyiv Post не брав жодної участі у захисті. Чому - не знаю, але не здивована.
Розгляд йшов довго, ми надали багато доказів. Але суддя Києво-Святошинського районного суду проігнорувала їх ПОВНІСТЮ. Рішення суду — ніби калька з позову, там немає згадок нашого захисту.
Ким є пан Слюсарєв, якщо ви забули. Це надзвичайно типова для нашої країни біографія, дуже показова.
- колишній високопоставлений держслужбовець-прикордонник
- був в партії Слуга Народу, обрався в політраду партії але начебто не вступив в неї (за даними ЗМІ)
- плавно мігрував в бізнесмени і в 2022 став власником заводу (за даними ЗМІ)
- прямо перед повномасштабним вторгненням виїхав до Росії (машиною з Харківської області), повернувся через кілька місяців (за даними ЗМІ)
- після початку повносмаштабного вторгнення придбав нерухомість у Франції і частку в американському технологічному стартапі. Не схоже, що він живе в Україні (оціночне судження)
Звичайно, ми подаємо апеляцію і готові йти до останньої інстанції.
Але сам факт того, що типовий мутний (оціночне судження) екс-чиновник, який виїхав в Росію у лютому 2022 році, виграє суд в Україні, і має, очевидно, абсолютну прихильність судді (таку прихильність, яка дозволила їй повністю проігнорувати аргументи другої сторони) — це непересічний і тривожний сигнал", - розповіла Руденко.
"Генерал Слюсарев, друг президента Зеленського, який призначив багатьох своїх людей у Держприкордонслужбу, Генпрокуратуру та партію Слуга народу, втік до Росії за даними ЗМІ на початку вторгнення, тобто став зрадником України. Але тепер повернувся і виграє суди у журналістів. Це просто ганьба для держави. Чому генерал перейшов до ворога і чому він не захищає Батьківщину, а захищає свої схеми? Чому суди не беруть до уваги що захищають права колаборанта?" - прокоментував ситуація головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.