Путін не відмовився б від нападу на НАТО у випадку поразки України, - керівник німецької розвідки Каль
Про це голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль розповів Unternehmen-Heute, передає Цензор.НЕТ.
"Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії. Якщо Захід не продемонструє явну готовність захищатися, у Путіна більше не буде причин не нападати на НАТО, - сказав Каль.
Він наголосив, що метою Путіна є відновлення колишньої могутності та величі "Великої Росії".
"Буде жахливо, якщо ця готовність до застосування сили візьме гору в зовнішній політиці і Європа капітулює перед нею", - попередив глава розвідки.
Каль скептично налаштований до зміни влади в Росії.
"Він міцно сидить у сідлі. І навіть якби він випав із вікна або іншим чином постраждав, знайшлося б достатньо людей, які думають так само, як він, і проводили б ту саму політику", - заявив він.
Глава BND додав, що також немає жодних ознак того, що ситуація зміниться відразу, наприклад, за допомогою демократично легітимізованих сил.