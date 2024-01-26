Путін не відмовився б від нападу на НАТО у випадку поразки України, - керівник німецької розвідки Каль

Керівник німецької розвідки Бруно Каль заявив, що російський президент не відмовиться від нападу на Альянс, якщо Україна програє.

Про це голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль розповів Unternehmen-Heute, передає Цензор.НЕТ.

"Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади Росії. Якщо Захід не продемонструє явну готовність захищатися, у Путіна більше не буде причин не нападати на НАТО, - сказав Каль.

Він наголосив, що метою Путіна є відновлення колишньої могутності та величі "Великої Росії".

"Буде жахливо, якщо ця готовність до застосування сили візьме гору в зовнішній політиці і Європа капітулює перед нею", - попередив глава розвідки.

Каль скептично налаштований до зміни влади в Росії.

"Він міцно сидить у сідлі. І навіть якби він випав із вікна або іншим чином постраждав, знайшлося б достатньо людей, які думають так само, як він, і проводили б ту саму політику", - заявив він.

Глава BND додав, що також немає жодних ознак того, що ситуація зміниться відразу, наприклад, за допомогою демократично легітимізованих сил.

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