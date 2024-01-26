Війська РФ, мабуть, уже шкодують, що зайшли до Крохмального. А подавали як "перемогу", - Сухопутні сили

Війська РФ, ймовірно, вже шкодують, що зайшли до Крохмального, розташованого на автомобільній дорозі Куп’янськ – Сватове, адже тепер українські військові перебувають на більш вигідних позиціях та завдають ударів по окупантах.

Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що перед "виборами", які будуть проходити у РФ в березні 2024-го, окупанти намагаються здобути якісь "перемоги", зайнявши бодай якийсь "клаптик" землі, як було з Крохмальним.

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"Вони це подавали як супервелику перемогу, хоча вони вже, напевно, шкодують, що туди зайшли, тому що наші захисники з більш вигідних рубежів завдають їм дуже серйозних втрат, ми бачимо це саме по цифрах втрат в особовому складі", – сказав Фітьо.