Новини • Війна

Війська РФ, мабуть, уже шкодують, що зайшли до Крохмального. А подавали як "перемогу", - Сухопутні сили

18 65230
Війська РФ, мабуть, уже шкодують, що зайшли до Крохмального. А подавали як "перемогу", - Сухопутні сили
Війська РФ, ймовірно, вже шкодують, що зайшли до Крохмального, розташованого на автомобільній дорозі Куп’янськ – Сватове, адже тепер українські військові перебувають на більш вигідних позиціях та завдають ударів по окупантах.

 Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних сил Володимир Фітьо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що перед "виборами", які будуть проходити у РФ в березні 2024-го, окупанти намагаються здобути якісь "перемоги", зайнявши бодай якийсь "клаптик" землі, як було з Крохмальним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Крохмальне повністю зруйноване, у росіян там була "весела нічка", - Сухопутні війська

"Вони це подавали як супервелику перемогу, хоча вони вже, напевно, шкодують, що туди зайшли, тому що наші захисники з більш вигідних рубежів завдають їм дуже серйозних втрат, ми бачимо це саме по цифрах втрат в особовому складі", – сказав Фітьо.

Топ коментарі

  • Олександр САТ РЕМ
    краще десять разів відступити - і покласти ворога в співвідношенні 1 до 10 , чим "хєройскі "наступати кладучи десятки життів за непотрібні квадратні метри Хрєнзнадіївки .
    Пора позбавлятися совкового мислення коли квадартні метри піску та щебню цінуюються більше життя людей
  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
  • Artur Mazur
    Це дуже добре, що спеціально призначена людина нам розповідають про емоції окупантів.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини