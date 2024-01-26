В Україні виявлено 17 штамів коронавірусу, - Ляшко

Разом з новим варіантом COVID-19 "Дженні", в Україні циркулює 17 штамів вірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів Covid-19, в тому числі і новий штам, який був виявлений нещодавно - "Дженні". Якщо ми подивимось, що у нас по захворюваності, то бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, але ми бачимо і зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів", - зазначив міністр.

Він додав, що з середини жовтня на грип та грипоподібні захворювання перехворіло вже майже 2,5 млн людей, і, на жаль, є летальні випадки.

За його словами, кількість госпіталізацій зовсім не така, як була в 2020-2022 роках, інфекційні стаціонари спокійно справляються з тією кількістю пацієнтів, які потрапляють до лікарень.

Ляшко попередив, що другий пік захворюваності на грип та ГРВІ прогнозується на лютий.

Міністр нагадав, що вакцина проти коронавірусу є в наявності та безкоштовна, і для щеплення необхідно звернутися до свого сімейного лікаря.

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