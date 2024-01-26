Російські окупанти продовжують наступальні дії на Східному фронті, - Сирський

Обстановка на Східному фронті залишається складною. Ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Він зазначив: "На Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська.

Силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається безуспішно атакувати на напрямку Кремінна, Григорівка.

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Разом з тим, свої невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Зокрема, протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе. На Бахмутському напрямку агресор веде наступальні дії, намагаючись прорвати нашу оборону північніше та західніше Бахмута та розвинути наступ на Часів Яр. Проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи "добровольчого корпусу". Намагається безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, разом з тим утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій. Наші штаби та командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації.

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Сьогодні вчергове був безпосередньо в районах ведення бойових дій. Заслухав командирів бригад щодо обстановки, яка склалась. Разом ми провели оцінку запропонованих рішень на подальші дії. Уточнили окремі завдання та прийняли низку рішень для підвищення результативності вогневого ураження ворога. Наразі робимо ставку на виявлення важливих об’єктів окупантів засобами розвідки, нанесення точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе та захист наших позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Попри те, що нашою метою є нанесення максимальних втрат ворогу, головним приорітетом для нас завжди є збереження життя наших воїнів. Продовжуємо тримати оборону та нищити ворога на всіх напрямках".

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