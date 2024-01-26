Три міськради на Дніпропетровщині вирішили не перейменовувати міста в рамках деколонізації

Міськради Синельникового, Першотравенська та Павлограда вирішили не перейменовувати міста в рамках Закону про заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії.

Міська рада Синельникового, що на Дніпропетровщині, вирішила звернутися до Верховної Ради України з проханням відтермінувати перейменування міста до кінця воєнного стану. Відповідне рішення на сесії 26 січня депутати ухвалили одностайно, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Вважається, що місто назване іменем намісника Катеринославського намісництва часів Російської імперії Івана Синельникова.

У січні в Синельниковому провели опитування жителів щодо нової назви. Голосували за п’ять варіантів: Залізничне, Ріднопіль, Січеслав, Любомир, Придніпровськ. Найбільше голосів набрала остання назва – за неї проголосували більш як третина людей.

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Цього тижня відмовилися перейменовувати свої міста й міські ради Павлограда і Першотравенська.

25 січня міськрада Першотравенська на сесії ухвалила рішення про збереження чинної назви, оскільки вона "не має нічого спільного" зі святом 1 Травня.

23 січня схоже рішення ухвалила міськрада Павлограда. Там також затвердили звернення до парламенту й уряду з проханням залишити місту стару назву, бо, на думку депутатів, підтверджень того, що воно назване на честь сина російської імператриці Катерини II Павла І немає.

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В коментарі представник Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко сказав, що Павлоград – не єдине місто в Україні, де процес перейменування гальмується.

"Чимало органів місцевого самоврядування не поспішають з виконанням закону, ведуть тривале листування з Інститутом національної пам’яті, сподіваючись затягнути процес. Таку реакцію органів місцевої влади можна пояснити. Керівники окремих рад не хочуть брати на себе відповідальність щодо зміни назви, оскільки побоюються втрати електоральної підтримки. Але – процес неминучий. Ці населені пункти будуть перейменовані", – сказав він.

Якщо місцеві органи влади не надають своїх пропозицій щодо перейменувань, рішення ухвалює парламент за рекомендацією УІНП. На це, за законом, дається три місяці, сказав Короленко.