Путін заявив, що чисельність армії РФ в Україні сягає 600 тисяч осіб

За оцінками Путіна у військових діях в Україні бере участь 600 тисяч російських військових.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Президент Росії Володимир Путін оцінив чисельність російської армії, яка перебуває у зоні бойових дій в Україні, у 600 тисяч осіб. Це майже половина від штатної чисельності армії РФ, і майже дорівнює офіційно названій кількості контрактників.

Згідно грудневого указу Путіна, штатна чисельність військовослужбовців у російській армії збільшилась на 130 тисяч осіб до 1 320 000, у тому числі 130 тисяч призовників. Тобто, за його словами, в Україні перебуває близько 45 відсотків від штатного числа військових РФ.

Однак його оцінка не піддається незалежній перевірці й може відрізнятися від дійсності.

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