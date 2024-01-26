Нафтопереробний завод у Туапсе припинив роботу після ударів безпілотників СБУ - Reuters

Нафтопереробний завод у Туапсе, який належить компанії "Роснефть" припинив свою роботу після удару безпілотником СБУ 24 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters

За словами джерел Reuters, завод зупинив як переробку нафти, так і випуск нафтопродуктів.

Швидко відновити виробництво не вдасться. Ремонт триватиме до кінця лютого — початку березня.

Внаслідок атаки безпілотників СБУ, яка відбулася 24 січня, згоріла вакуумна установка заводу.

Як повідомлялось, ціллю СБУ були обʼєкти, які забезпечують паливом ворожі війська та мають важливе значення для економіки росії.

Туапсинський НПЗ входить в десятку найбільших у країні та переробляє щороку до 9 млн тонн сировини

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