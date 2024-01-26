Росіяни на окупованих територіях використали день студента для пропаганди серед молоді, - Центр національного спротиву

В день студента молоді на окупованих територіях проводили пропагандистські лекції.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Центр національного спротиву.

В Центрі зазначають, що на всіх тимчасово окупованих територіях відбулись так звані святкові заходи, на які зганяли студентів фейкових ВНЗ.

"Під час них ворог провів лекції щодо річниці "визволення Ленінграда" у Другій світовій війні. Щоправда, студентам розповідали не про жахіття блокади міста, а про "нацистів в Україні". Найцинічніше те, що такі лекції відбулись в окупованому Маріуполі, який сам пережив російську блокаду у 2022 році під час якої загинуло 10-ки тисяч мешканців", - додають в там.

Повідомляється, що читачами лекцій були переважно "волонтери" з РФ, які не мають ніякого юридичного статусу, проте сприяють окупації українців.

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