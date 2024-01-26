Протягом 26 січня росіяни завдали 8 ракетних ударів та здійснили 38 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів росіянами по території України протягом 26 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 94 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, школи, дитячі садочки, торгівельний центр та інша цивільна інфраструктура".

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