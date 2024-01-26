Митниці країн Балтії домовились про єдине застосування санкцій проти РФ і Білорусі

Карїни Балтії будуть спільно контролювати санкції проти Росії та Білорусі.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Керівники митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про те що спільно контролюватимуть виконання санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі.

Ця угода підтверджує декларацію, підписану прем'єр-міністрами країн Балтії 20 грудня минулого року.

Митні органи країн Балтії погодилися посилити контроль за підсанкційними товарами, що експортуються до Росії та Білорусі або транзитом через них до третіх країн, наприклад, вимагаючи декларацію від виробника товару.

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