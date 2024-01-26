Під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунали вибухи
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26 січня у Кропивницькому пролунали вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги через загрозу ворожої атаки із застосуванням ударних дронів типу "Шахед".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне. Кропивницький".
Звуки вибухів у місті було чути близько 22:05. В Кропивницькому та Кіровоградській області триває повітряна тривога.
У місцевих пабліках пишуть, що вибухи можуть бути результатом роботи систем протиповітряної оборони.
Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожих безпілотників в Кіровоградській області.
"БпЛА в районі Кропивницького!" - йшлося в оголошенні військових о 22:05.