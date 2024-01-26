Під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунали вибухи

26 січня у Кропивницькому пролунали вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги через загрозу ворожої атаки із застосуванням ударних дронів типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне. Кропивницький".

Звуки вибухів у місті було чути близько 22:05. В Кропивницькому та Кіровоградській області триває повітряна тривога.

У місцевих пабліках пишуть, що вибухи можуть бути результатом роботи систем протиповітряної оборони.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожих безпілотників в Кіровоградській області.

"БпЛА в районі Кропивницького!" - йшлося в оголошенні військових о 22:05.

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