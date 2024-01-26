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Спікер Палати представників Джонсон назвав "мертвим" законопроєкт про кордон, що включає $60 млрд для України

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Спікер Палати представників Джонсон назвав "мертвим" законопроєкт про кордон, що включає $60 млрд для України
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакету та кордону, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно буде мертвим після надходження до Палати представників", – зазначив Джонсон у листі до своїх колег.

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Цей лист з'явився після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників, а також республіканців у Палаті представників та Сенаті про те, що додатковий пакет, який зокрема передбачає допомогу Україні, не має майбутнього в Палаті представників, навіть якщо його схвалить Сенат.

Повідомлення Джонсона про те, що цей законопроєкт "мертвий" також повторив керівникам штабів республіканців у четвер лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    значить, трампісти нагнітають протистояння в своїй державі (можливо, не поцуряються і нової громадянської війни); а на міжнародне становище, зокрема, на престиж США в міжнародних відносинах їм абсолютно похер.
  • Сергій Шешеня
    Тому що Трамп дав респам наказ- будь-якою ціною не допустити допомогу Україні. Респам насправді чхати на кордони з мексикою, це просто привід для відмови, їм головне вблажати свого рудого босса.
  • Сергій Шешеня
    Республіканці вже двадцять років щодня кричать, що на кордоні з Мексикою бардак, катастрофа, прохідний двір. І ось, вперше в історії країни, практично готовий найсильніший законопроект, який би навів ідеальний порядок на кордоні. Демократи пішли на всі можливі поступки республіканцям. Але.
    Але Трамп блокує угоду.
    Трамп передав сенаторам, що угода за кордоном зіграє Байдену плюс на виборах. Трамп каже, що коли він стане президентом, то він розробить свій закон про кордони. (цікаво як він його прийматиме без демократів у Конгресі? Якщо він демократам зараз ставить палиці у колеса, вони не будуть потім із ним співпрацювати).
    Тобто це означає, що всі розмови республіканців про благо країни в контексті кордону - порожній звук. Республіканцям начхати на кордон, коли йдеться про передвиборні перегони. (с)
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