Спікер Палати представників Джонсон назвав "мертвим" законопроєкт про кордон, що включає $60 млрд для України

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що законопроєкт Сенату щодо кордону, який включає допомогу Україні, а також іншим країнам, не схвалять в Палаті представників, якщо повідомлення про його умови відповідають дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я хотів би надати коротку інформацію щодо додаткового пакету та кордону, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно буде мертвим після надходження до Палати представників", – зазначив Джонсон у листі до своїх колег.

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Цей лист з'явився після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників, а також республіканців у Палаті представників та Сенаті про те, що додатковий пакет, який зокрема передбачає допомогу Україні, не має майбутнього в Палаті представників, навіть якщо його схвалить Сенат.

Повідомлення Джонсона про те, що цей законопроєкт "мертвий" також повторив керівникам штабів республіканців у четвер лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліз.