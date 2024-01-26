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Сподівання Путіна на президентство Трампа - черговий прорахунок Кремля, - ексгенсек НАТО Робертсон

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Сподівання Путіна на президентство Трампа - черговий прорахунок Кремля, - ексгенсек НАТО Робертсон
Президент РФ Володимир Путін знову прорахувався, коли вирішив чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Робертсон стверджує, що, незважаючи на свою дружню до Росії риторику, Трамп на посаді президента США фактично зміцнив американську оборону і збільшив внески до НАТО.

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"Зараз, за відсутності реального прогресу (на полі бою. – Ред.) в Росії, Путіну, схоже, залишається лише почекати до обрання Дональда Трампа, який, як він сподівається, укладе якусь брудну угоду, щоб покласти край війні. Але навіть ця стратегія, якщо її можна так назвати, є неправильною", – сказав Робертсон у Палаті лордів.

"Члени Конгресу США від республіканців були тут (у Британії. – Ред.), і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб чітко заявити, що ця стратегія є хибною. Під час свого перебування на посаді, всупереч своїй риториці, президент Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил. І тому це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля", – пояснив Робертсон, який був генсеком НАТО з 1999 по 2004 рік.

Топ коментарі

  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Путін сьогодні на зустрічі зі "студентами-учасниками СВО" (горлорізами, яких по квоті розпихали по вишах) позначив Україну як "зайняті супротивником території", "територію, яка називається сьогодні "Україна".

    --

    "Всё, что там происходило, особенно на занятых территориях противником... Русских объявили там не титульной нацией. Закон приняли. На наших исторических территориях. ...Русских объявили, по сути, на наших исторических территориях не титульной нацией. ...На территории, которая называется сегодня Украина".

    --

    І це теж яскраво ілюструє, що всі ці розмови про можливість перемир'я, чутки про натяки європейським політикам щодо готовності до переговорів - блеф.

    Путін вважає всю Україну "тимчасово зайнятими українцями територіями". Тобто, задача "СВО" - зачистити "тимчасових українців" і заселити випалені землі росіянами (як Москва вже не раз робила за період окупації). Щоб ті стали врешті "титульною нацією" на теренах Європи, а не тільки в своєму історичному улусі Джучі.

    Олексій Голобуцький
  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
  • Andrew Moon
    А кака разніца?
    Зараз през Байден, а допомогу все одно заблоковано...
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