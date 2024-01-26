Сподівання Путіна на президентство Трампа - черговий прорахунок Кремля, - ексгенсек НАТО Робертсон
Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО та ексміністр оборони Британії Джордж Робертсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Робертсон стверджує, що, незважаючи на свою дружню до Росії риторику, Трамп на посаді президента США фактично зміцнив американську оборону і збільшив внески до НАТО.
"Зараз, за відсутності реального прогресу (на полі бою. – Ред.) в Росії, Путіну, схоже, залишається лише почекати до обрання Дональда Трампа, який, як він сподівається, укладе якусь брудну угоду, щоб покласти край війні. Але навіть ця стратегія, якщо її можна так назвати, є неправильною", – сказав Робертсон у Палаті лордів.
"Члени Конгресу США від республіканців були тут (у Британії. – Ред.), і вони були дуже зацікавлені в тому, щоб чітко заявити, що ця стратегія є хибною. Під час свого перебування на посаді, всупереч своїй риториці, президент Трамп відправив ракети до Польщі, збільшив фінансування НАТО і суттєво посилив міць власних збройних сил. І тому це починає виглядати як черговий прорахунок Кремля", – пояснив Робертсон, який був генсеком НАТО з 1999 по 2004 рік.