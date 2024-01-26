Указом Зеленського створено Раду з питань підтримки підприємництва

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Указ №30/2024 з'явився на офіційному сайті Президента України, передає Цензор.НЕТ.

Мета створення Ради полягає в консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереження та розвитку підприємницького потенціалу.

Зазначається, що забезпечення діяльності Ради покладається на Офіс Президента України.

Завданнями Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану будуть:

системний аналіз ситуації щодо забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, практики формування та реалізації державної політики щодо додержання гарантій права на підприємництво, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій про можливі шляхи та механізми вирішення проблемних питань;

розгляд законопроектів з питань підприємництва, напрацювання пропозицій з удосконалення законодавства України щодо провадження діяльності суб'єктів господарювання;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави з суб'єктами господарювання, громадськими об'єднаннями, що представляють їх інтереси, поширенню найкращого міжнародного досвіду.

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До складу новоствореного органу ввійдуть:

Артем Бородатюк - співзасновник ТОВ "НЕТПІК" (за згодою),

Олег Гороховський - співзасновник ТОВ "ФІНТЕХ БЕНД" (за згодою),

Костянтин Єфименко - президент ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" (за згодою),

Тарас Кицмей - член ради представників Асоціації "Інформаційні технології України", співвласник ТОВ "СОФТСЕРВ" (за згодою),

Вячеслав Климов - президент Спілки українських підприємців, член наглядової ради ТОВ "НОВА ПОШТА" (за згодою),

Олександр Конотопський - член ради директорів Спілки українських підприємців, співвласник ТОВ "АДЖАКС СІСТЕМС МАНЮФЕКЧУРІНГ" (за згодою),

Дмитро Олійник - голова Ради Федерації роботодавців України (за згодою).

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