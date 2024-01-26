Новини • Війна

Кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових, - МОЗ

6 91953
Кріобанки не будуть утилізувати заморожений біоматеріал загиблих військових, - МОЗ
У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що кріобанки не будуть утилізовувати біологічний матеріал загиблих військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Цього року в Україні було запроваджене державне фінансування допоміжних репродуктивних технологій. В березні набере чинності прийнятий парламентом закон, який дозволяє родинам військових безоплатно зберегти репродуктивні клітини та використати їх для продовження роду наших захисників.

Те що в цьому законі не передбачено такої ж можливості для тих, хто загинув – законодавча колізія, яку буде усунено у найкоротші терміни", - зазначили у МОЗ та запевнили, що спільно з народними депутатами вже ведуть відповідну роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада проголосувала за знищення репродуктивних клітин українських воїнів. Після скандалу рішення обіцяють переглянути

Нагадуємо, у листопаді 2023 року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що держава забезпечуватиме українським військовослужбовцям безоплатний забір та збереження репродуктивних клітин. Однак, зараз виявили, що одна зі статей цього закону передбачає ліквідацію репродуктивних клітин у разі загибелі воїна.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Це не "колізія". Це було внесено на тиху, протягнуто у закон непомітно - це цілоспрямована дія. Я утилізувати тут треба не генетичний матеріал, а ту плісняву зелену, що внесла правку до закону.
  • Зэлэный_Змий
    Тю. Чого? Давайте, знищуйте запаси генофонду кращих представників України. Хіба не цього прагнуть зелені?
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Як же, оті привладні члЄни, швидко змінюють рішення, коли бачуть реакцію Українців на їх ДУРНЮ!

    А відповідати квнщикам, прийдеться, за усі їх асфальтові наслідки!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини