Росіяни протягом 26 січня 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 100 вибухів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 100 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Есманьська громада: здійснено обстріли за стрілецької зброї та мінометів (1 вибух).

Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).

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Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів).

Білопільська громада: 37 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Дружбівська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (2 вибухи).

Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (17 вибухів).

Миропільська громада: здійснено обстріл за допомогою дронів типу "FPV" (2 вибухи) та мінометів (2 вибухи)".

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