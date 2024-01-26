Росіяни протягом 26 січня 22 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 100 вибухів, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Есманьська громада: здійснено обстріли за стрілецької зброї та мінометів (1 вибух).
Юнаківська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (12 вибухів), артилерії (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух) та обстріл за допомогою дрону типу "FPV" (1 вибух).
Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів).
Білопільська громада: 37 мін скинули росіяни на територію громади. Також зафіксовано артобстріл (3 вибухи).
Зноб-Новгородська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).
Дружбівська громада: зафіксовано обстріл з мінометів (2 вибухи).
Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (17 вибухів).
Миропільська громада: здійснено обстріл за допомогою дронів типу "FPV" (2 вибухи) та мінометів (2 вибухи)".