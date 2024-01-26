Росіянин вбив друга за критику його рішення піти на війну проти України, а потім завербувався до армії РФ з колонії. ФОТО

Житель Бєлгорода Андрій Міхаеліс вбив свого друга під час вживання алкоголю через те, що той розкритикував його рішення піти воювати проти України. В результаті, Міхаеліс завербувався на фронт із колонії.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

"У квітні 2022 року Андрій Міхаеліс пив удома алкоголь зі своїм другом Равілем. Той розкритикував рішення Міхаеліса піти на війну проти України за контрактом.

За це Міхаеліс ударив Равіля і спробував вигнати з дому, але той відмовився йти. Тоді Андрій взяв металеву палицю і 119 разів ударив їй друга, що лежить на дивані. Побиття чоловік знімав на телефон, "щоб його засоромити". Равіль помер тієї ж ночі від травматичного шоку, доки Андрій спав на підлозі.

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Міхаеліса засудили до десяти з половиною років колонії. Але 2023 року він завербувався на війну і вийшов на волю", - йдеться у повідомленні.



