Байден та Шольц зустрінуться у Вашингтоні для обговорення допомоги Україні, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде до Вашингтона, щоб обговорити з Президентом Америки Джо Байденом подальшу допомогу для України.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Візит Шольца до Вашингтона заплановано на першу половину лютого.

У виданні зазначають, що зустріч відбудеться на тлі затримки рішення Конгресу США про виділення 60 млрд. доларів для України.

За інформацією Bloomberg, співрозмовники планують узгодити свої подальші дії, перед тим як про це буде оголошено публічно.

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