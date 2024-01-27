Новини

Байден та Шольц зустрінуться у Вашингтоні для обговорення допомоги Україні, - Bloomberg

1 90613
Байден та Шольц зустрінуться у Вашингтоні для обговорення допомоги Україні, - Bloomberg
Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде до Вашингтона, щоб обговорити з Президентом Америки Джо Байденом подальшу допомогу для України.

Інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Візит Шольца до Вашингтона заплановано на першу половину лютого.

У виданні зазначають, що зустріч відбудеться на тлі затримки рішення Конгресу США про виділення 60 млрд. доларів для України.

За інформацією Bloomberg, співрозмовники планують узгодити свої подальші дії, перед тим як про це буде оголошено публічно.

Читайте також: Шольц заявив, що мета саміту Євросоюзу полягає в узгодженні фінансової допомоги для України

Топ коментарі

  • Dima30
    До України прибули розвідувальні дрони, на які збирав кошти Марк Геміл.Про це інформує United24.
  • MrGTI driver ea1f6bd4
    Громадяни повинні знати, що ти пишеш хєрню.
    По-перше, в Німеччині просто фізично закінчилися леопарди які можна відправити. По-друге, тауруси приїдуть в Україну лише після того як США самі нададуть Україні аналогічні ракети (це проблема в німецькій психологічній травмі від 2 світ війни, а не якась зрада). По-третє, зараз Німеччина головний військовий і фінансовий спонсор України, тому будь-які претензії до Шольца - недоречні.
  • Gugo Paien 9043fd3a
    Потрібно шукати альтернативу, накшталт, продажу зброї тій же Німеччині з подальшим постачанням нам, бо в Конгресі без варіантів для нас.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини