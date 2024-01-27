65 українських оборонців зі списку, який опублікували пропагандисти РФ, мали повернутися з полону в рамках обміну 24 січня, - Координаційний штаб

Під час запланованого обміну полоненими 24 січня в Україну мали повернутись 65 військовослужбовців зі списку, який був поширений російськими пропагандистами після падіння літака Іл-76 в РФ.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з рідним та близькими українських військовополонених секретар координаційного штабу Дмитро Усов заявив, що російська сторона на неодноразові звернення, з великою затримкою надала відповідь, пославшись на один із списків, раніше опублікованих на російських пропагандистських ресурсах.

Координаційний штаб зі свого боку підтверджує, що 65 українських оборонців з цього списку дійсно планувалося повернути в Україну в межах запланованого обміну 24 січня.

"Водночас опитані родичі українських оборонців зі згаданого списку, ознайомившись з відеоматеріалами, продемонстрованими російськими пропагандистами нібито з місця авіатрощі, наразі не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: В день падіння Іл-76 мав відбутися один з найбільших обмінів за час повномасштабної війни, - ГУР

Голова Коордштабу Кирило Буданов вчергове підкреслив, що наразі відсутня достовірна та вичерпна інформація з приводу того, хто міг насправді перебувати на борту згаданого літака.

"Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань", - зазначив начальник ГУР МОУ.

Представники Координаційного штабу підкреслили, що родини військовополонених будуть проінформовані про долю їхніх рідних, щойно уповноважені органи володітимуть чіткою та достовірною інформацією з цього приводу.

Також читайте: Падіння Іл-76 під Бєлгородом: Україна робитиме все, щоб обміни полоненими відбувалися, - Лубінець

Падіння Іл-76

24 січня у Бєлгородській області РФ розбився літак Іл-76, який використовують для перевезення техніки і десанту. Російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували головним чином українські військовополонені, всі загинули. ГУР Міноборони підтвердив інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні ситуації з літаком та обміном полонених.

СБУ відкрила провадження за фактом падіння Іл-76 в Бєлгородській області.

Ані ООН, ані США не можуть встановити, чи були на борту літака українські військовополонені.