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Зеленський нагородив державними нагородами 54 українських воїнів, 32 з них - посмертно

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Зеленський нагородив державними нагородами 54 українських воїнів, 32 з них - посмертно
Президент України Володимир Зеленський своїм указом нагородив 54 українських воїнів, серед яких 32 - посмертно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті Глави держави. 

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено 2 воїна, 1 з них -  посмертно.

Oрденом "За мужність" І ступеня - 1 воїн посмертно.

Орденом "За мужність" ІІ ступеня - 1 воїн.

Орденом "За мужність " III ступеня - 36 воїнів, 30 з них - посмертно.

Орденом Данила Галицького - 1 воїн.

Медаллю "За військову службу Україні" - 11 воїнів.

Медаллю "Захиснику Вітчизни" - 1 воїн.

Медаллю "За врятоване життя" - 1 воїн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами 187 захисників України, 145 з них - посмертно

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Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    при всьому тому, що всі розуміють,
    що буба на цій святій темі тільки набиває собі рейтінг,
    все одно, на мій погляд, блюзірництво тут недочено...
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Ховаючись від Захисту України у 2014-15 роках, Зеленський лупаючи очима з 2022 року, щось вирішує з обороною України…сидячи у ТИЛУ…з групою квнщиків…на посадах, які теж з 2014 року, так за 10 років і не стали до лав ЗСУ, щоб реально ЗАХИЩАТИ УКРАЇНУ від орків *****!
    Співпадіння ….
  • albano miner
    Зєльда - президент-смерть, викидень Вироку-2019
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