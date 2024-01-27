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Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки, - Жовква

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Україна та Франція обговорили ключові елементи угоди про гарантії безпеки, - Жовква
Україна та Франція на чергових переговорах щодо двосторонньої угоди безпеки перейшли до прямого опрацювання проекту та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"У ході переговорів сторони перейшли до безпосереднього опрацювання проекту відповідної угоди та обмінялися позиціями щодо ключових елементів документа", - йдеться у заяві.

Українську переговорну групу у розмові із французькою стороною очолив заступник керівника Офісу глави держави Ігор Жовква.

Зазначається, що черговий раунд переговорів із Парижем щодо укладання двосторонньої угоди про надання Україні гарантій безпеки відбувся на виконання домовленостей президентів обох країн, досягнутих під час телефонної розмови лідерів 18 січня.

Крім того, сторони погодили графік подальших двосторонніх переговорів найближчим часом.

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Топ коментарі

  • НБ
    Гарантією не миру, а лише відсутності інтенсивних бойових дій з *********** і припинення агресії може бути тільки невідворотність військового удару в поєднанні з економічними втратами та міжнародною ізоляцією. Все інше це тупа демагогія. Мир насправді завжди коштує грошей і потребує інвестицій в потенційну смерть ворога, тобто в військо.
  • Полтава и Харьков
    І чому у нас цим займається не виконавча влада - Кабмін, а якась структура, не передбачена у виконавчих органах і в якої немає навіть ніяких повноважень і завдань. Україна - парламентсько-президентська держава. Тобто для керування країною парламент обирає виконавчий орган - Кабмін, який підзвітний парламенту. Що таке офіс, які його повноваження і завдання, який професійний штат у ньому,, яке матеріальне забезпечення, яка відповідальність і контроль? В жодному Законі цього немає, тим більше в Конституції, основному Законі. Верховна рада знає про цю формулу, приймала її? У заступника офісу є повноваження на ведення переговорів і підписання документів?
  • растуди
    А шо такоє? Єрмаку набридло займатись міжнародкою, тепер цей іфіктівний менеджер буде її штовхати? Цей колишній радник медведчука наштовхає
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