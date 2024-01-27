Росіяни 4 рази безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ситуації на плацдармах ЗСУ на лівому березі Дніпра в Херсонській області протягом 26 січня 2024 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначаться: "Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 24 січня росіяни 5 разів безуспішно штурмували плацдарми ЗСУ на лівому березі Дніпра, - Генштаб