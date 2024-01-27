Знищено 4 із 4 ворожих "Шахедів", - Генштаб (оновлено)

Напередодні ввечері війська РФ намагалися завдати ударів по території України із застосуванням дронів-камікадзе типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 4 ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено", - йдеться у повідомленні.

"У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - РФ.). Усі чотири знищені на Кіровоградщині. Також окупанти ударили ракетою "Іскандер-М" по Донеччині з Ростовської обл.- РФ. Попередньо без постраждалих", - уточнили у Повітряних силах.

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Що цьому передувало

Увечері ворог запустив "Шахеди" з південного напрямку. Під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунали вибухи.