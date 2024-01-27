Грузинські митники виявили понад 1700 спроб обходу санкцій проти РФ, - Мінфін Грузії

З початку російського вторгнення в Україну працівники митниці виявили 1770 спроб ввезти до Грузії товари в обхід санкцій проти Росії.

Про це заявив міністр фінансів Грузії Лаша Хуцішвілі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Кавказа.

"Після введення санкцій ми зафіксували 1770 випадків відмови повернення з кордону Грузії та (відмов. - Ред.) на виконання митних процедур. Станом на сьогодні активні 36 профілів операційних ризиків, які автоматично ідентифікують дані про санкції та ініціюють виявлення додаткових факторів ризику", - заявив міністр під час заходу з нагоди Міжнародного дня митника.

Зазначається, що влада Грузії не запровадила економічних обмежень щодо Росії на національному рівні, проте стверджує, що дотримується міжнародних санкцій. Водночас міжнародні партнери країни неодноразово висловлювали стурбованість з приводу ймовірного отримання Росією підсанкційних товарів через Грузію.

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Зокрема у червні минулого року голова офісу з координації санкцій Держдепу США Джеймс О’Браєн згадав Грузію, коли говорив про обхід санкцій, запроваджених проти Росії. Він зазначив, що ухилення від санкцій все ще можливе, а після відновлення прямого авіасполучення між Росією та Грузією з’явилося занепокоєння, що на літаках, які відбувають з грузинських аеропортів, можуть бути підсанкційні товари.