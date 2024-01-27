Рашисти били з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю

У ніч на 27 січня війська РФ били з важкої артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі агресор цілив по Нікопольщині. Спершу з важкої артилерії вдарив по самому Нікополю. Потім - прилітало по Марганцю. Загиблих та постраждалих немає. Близько опівночі звуки війни в районі стихли. Спокійно було й на решті території області", - йдеться у повідомленні.

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