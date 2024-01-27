Вибухи у Кропивницькому: знищено 4 дрони, уламками пошкоджено огорожу будинку
1 6401
Чергову ворожу атаку дронів відбили захисники українського неба. 4 "Шахеди" знищили на Кіровоградщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, уламками в Кропивницькому районі пошкодило огорожу закинутого приватного будинку.
Обійшлося без постраждалих.
"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!", - зазначив Райкович.
Що цьому передувало
Увечері ворог запустив "Шахеди" з південного напрямку. Під час повітряної тривоги у Кропивницькому пролунали вибухи.